Перелетные птицы начали возвращаться на зеленые территории Москвы

Зеленые зоны Москвы вновь наполнились жизнью — из теплых краев возвращаются перелетные птицы. Сейчас в парках и природных зонах уже можно встретить зарянку, дубоноса, певчего дрозда и виды, занесенные в Красную книгу столицы, — широконоску, обыкновенного канюка, лысуху и чомгу.

© Вечерняя Москва

Каждый из вернувшихся видов занимает свою «нишу» в природном укладе: канюки парят в небе, контролируя численность грызунов, певчие дрозды и зарянки радуют горожан мелодичными трелями, а чомги и лысухи осваивают столичные пруды, демонстрируя свои навыки ныряльщиков и мастеров маскировки в камышах.

Особый интерес вызывает вальдшнеп — скрытный лесной кулик, который предпочитает сумеречный образ жизни. В это время года самцы вальдшнепов устраивают знаменитые «тяги», облетая лесные массивы. А вот обыкновенные скворцы, напротив, стремятся быть ближе к людям.

Для того чтобы не потревожить пернатых во время отдыха после перелета и в важный период гнездования, биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнили о простых правилах поведения на природных территориях.

Не стоит подходить близко к гнездам и местам отдыха птиц. Наблюдать за ними лучше на расстоянии, используя бинокль. Вблизи водоемов и в лесопарковых зонах следует держать на поводке собак, а также избегать громких звуков: не включать музыку и не шуметь.

— Важно не оставлять после себя мусор и не кормить диких птиц хлебом или остатками человеческой пищи, это может навредить их здоровью. Особенно важно не беспокоить птиц в гнезде в период выведения потомства: если самка испугается и покинет гнездо, еще не вылупившиеся птенцы могут погибнуть, передает официальный портал мэра Москвы.

Кандидат биологических наук, доцент МГПУ Андрей Резанов рассказал, что численность голубей в столице насчитывает 300–500 тысяч особей — за 70 лет она возросла в 40–50 раз.