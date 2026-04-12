На улице Новый Арбат открылось пространство проекта «Московское чаепитие»

В арт-павильоне «Коробка конфет» на улице Новый Арбат (дом 19) открылось сезонное пространство проекта «Московское чаепитие». Площадка работает ежедневно до 6 сентября: по будням с 10:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 22:00. Проект реализован совместно с программой по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве».

Новое пространство проекта «Московское чаепитие» задумано как популярное сезонное место для жителей и гостей столицы, в том числе иностранных туристов. Оно адаптировано для международной аудитории и одновременно выполняет несколько функций. Здесь можно познакомиться с гастрономическими традициями столицы, приобрести товары локальных брендов проекта «Сделано в Москве» и получить информацию о туристических возможностях города.

Формат пространства позволяет всем желающим узнать о культуре московского чаепития в современной городской среде. Здесь работает одноименная чайная, в меню которой представлен фирменный купаж столицы — чай «Москва», травяные и ягодные сборы, а также холодные чайные напитки. Кроме того, гости найдут здесь классическую городскую выпечку — калачи, плюшки, пирожки, сочники и торт «Москва».

В павильоне открыт сувенирный магазин, где можно приобрести фирменную продукцию проекта «Московское чаепитие» — чай, мед, варенье, травяные сборы и подарочные наборы. Еще здесь представлены товары туристического бренда «Москва» — текстиль, спортивная коллекция и сувенирная продукция, а также изделия участников проекта «Сделано в Москве», объединяющего столичных дизайнеров. Кроме того, в пространстве посетители могут получить информацию о городских маршрутах, культурных событиях и возможностях отдыха в столице.

Комитет по туризму города Москвы формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год он создает события, которые объединяют жителей и гостей города, и пополняет афишу новыми мероприятиями. Зимой и летом горожане и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать на вкус «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.