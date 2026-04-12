Сергей Собянин рассказал о космических проектах, реализуемых в Москве

12 апреля отмечается День космонавтики. Сергей Собянин в своем блоге поздравил москвичей с этим праздником и рассказал о вкладе столицы в развитие космической отрасли России.

Исторический полет Юрия Гагарина проложил человечеству путь к звездам и вот уже 65 лет вдохновляет новые поколения на покорение неизведанных рубежей. Именами героев космоса названы многие улицы и площади Москвы. Им посвящены величественные монументы на Ленинском проспекте, ВДНХ и во многих других местах города. В планетарии, Музее космонавтики и павильоне «Космос» на главной выставке страны всегда много детей и молодежи. Тема космоса воплощена в оформлении московских парков и детских площадок. И конечно же, она пользуется огромной популярностью в сети Интернет.

«Московские ученые, рабочие и инженеры сыграли огромную роль в подготовке первого полета в космос. И сегодня наш город — номер один в России в области космонавтики. В этот праздничный день я от всей души желаю нашим космонавтам успешных полетов. А ребятам, мечтающим о космосе, я желаю исполнения их прекрасной мечты», — написал Мэр Москвы.

В 2025 году производство космических и других летательных аппаратов, а также соответствующего оборудования выросло на 10,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

В столице работает более 40 ведущих предприятий, конструкторских бюро и научных институтов, связанных с космической отраслью. При этом каждая десятая компания — это частный бизнес. В индустрии заняты свыше 30 тысяч человек — инженеров, разработчиков и исследователей. Среди них много выпускников лучших столичных вузов: Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского авиационного института (МАИ), Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского физико-технического института.

Правительство Москвы активно поддерживает космическую индустрию, предлагая предприятиям более 20 инструментов. Особая роль отведена особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва»: ее резиденты на 10 лет освобождаются от налогов на имущество и землю, а налог на прибыль составляет два процента вместо 25. Московский инновационный кластер сопровождает технологические компании на всех этапах реализации проектов — от идеи до внедрения.

«Среди наиболее популярных инструментов — сервисы по управлению интеллектуальной собственностью, гранты на приобретение оборудования, пилотное тестирование прототипов и профильные образовательные программы. О некоторых проектах, рождающихся в наши дни, расскажу чуть подробнее», — добавил Сергей Собянин.

От солнечных батарей до микроскопов

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» открыла серийное производство солнечных батарей. Оно полного цикла — от фотослоя до систем раскрытия в космосе. Общая мощность выпускаемой продукции — 750 киловатт в год. Этого хватит для создания спутниковой группировки из десятка аппаратов.

Кроме того, эта компания — разработчик и оператор сервиса спутниковой связи на базе собственной низкоорбитальной группировки.

Сегодня на орбите находится уже 16 спутников «Рассвет», которые были выведены 23 марта 2026 года. В общей сложности для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту выведут более 250 космических аппаратов.

Завод «Протон» создал первый в мире орбитальный сканирующий микроскоп СММ-2000, который более двух лет работает на космическом аппарате «Нанозонд-1».

Прибор с нанометровой точностью изучает воздействие солнечного ветра и света. Благодаря ему ученые установили причины появления пыли в околоземном пространстве и обнаружили эффект самозалечивания некоторых материалов под воздействием света, что важно для создания долговечной обшивки космических кораблей.

Микроскопы, произведенные предприятием, работают не только в космосе. Эти приборы есть на нескольких атомных станциях, а также на установке «Токамак Т-10» в Курчатовском институте. Стойкие к воздействию экстремальных температур, они позволяют изучать поведение материалов внутри активных зон, способствуя развитию безопасной атомной и термоядерной энергетики.

«Завод “Протон” — резидент особой экономической зоны “Технополис Москва”. Благодаря поддержке городских властей предприятие получает налоговые льготы и направляет высвобождающиеся средства на расширение производства — так, при содействии столицы были открыты новые корпуса, где выпускается высокотехнологичная продукция», — рассказал Сергей Собянин.

Биопринтеры, радиочастотные фильтры и СВЧ-электроника

Компания «3Д Биопринтинг Солюшенс» разработала уникальный магнитный биопринтер «Орган. Авт», успешно работающий на борту российского сегмента Международной космической станции с 2018 года.

Биопринтер печатает живые ткани в условиях невесомости. На земле клетки медленнее соединяются в объемные структуры из-за контакта с поверхностью основания, на котором они располагаются. В космосе, в условиях микрогравитации, этого препятствия нет. Внутри принтера магнитные волны формируют из клеток фрагменты ткани примерно так же, как лепят снежок — одновременно со всех сторон.

На борту станции впервые в мире получены тканеинженерные конструкты хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши. Проведены успешные эксперименты по печати мяса из клеток коровы, кролика и рыбы, что в перспективе обеспечит питанием участников дальних космических экспедиций.

Кроме того, установка позволяет работать с бактериальными биопленками, а также создавать трубчатые биоинженерные конструкции. Это происходит методом 4D-биопринтинга с использованием материалов, обладающих эффектом памяти формы. Это подходит для создания эквивалентов сосудов, мочеточников и других трубчатых органов.

Образцы возвращаются на Землю для детального изучения. Устройство закладывает основу для выращивания эквивалентов тканей и органов для трансплантации и создания автономных систем жизнеобеспечения для будущих лунных и марсианских миссий.

«При поддержке городских властей компания представляет свои разработки на различных мероприятиях. В их числе масштабный Форум будущих технологий, который объединяет российских и зарубежных ученых, ведущие научные организации, крупнейших производителей и технологических лидеров в области биоэкономики», — написал Мэр Москвы.

Компания «Бутис», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», специализируется на разработке радиочастотных фильтров. Эти компактные устройства очищают сигнал от помех, пропуская только целевые частоты.

Фильтры критически важны для систем навигации и связи в авиации, космонавтике и радиоэлектронике. В частности, они установлены в шлемофонах космонавтов: устройства отсекают шумы от работы бортовой аппаратуры и скафандров, обеспечивая четкую связь при выходах в открытый космос.

Продукция создается полностью из отечественных комплектующих, что гарантирует технологическую независимость систем связи.

Компания — участник Московского инновационного кластера через платформу i.moscow привлекла грант на переоснащение производства.

Научно-производственное предприятие «Микро-Вис» на площадке «Печатники» специализируется на разработке и производстве электроники сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. Компания выпускает преобразователи частоты и приемные модули для телекоммуникационных систем, радаров и антенных решеток. Устройства используются в бортовом оборудовании космических аппаратов и в наземной инфраструктуре связи с орбитой. Например, они работают на Международной космической станции.

Электроника создается на базе отечественных компонентов. Характеристики продукции позволяют успешно замещать западные аналоги в критически важных отраслях.

«Как участник Московского инновационного кластера, предприятие получило гранты на сумму 16,2 миллиона рублей. Средства были направлены на закупку высокотехнологичного оборудования, что позволило существенно расширить производственные мощности», — уточник Сергей Собянин.

Кабели, плазменные двигатели и спутники

Завод «Спецкабель» производит специализированные кабели для космической промышленности, включая бортовые решения стандарта SpaceWire. Продукция предприятия обеспечивает передачу данных на скорости до 400 мегабит в секунду и выдерживает экстремальные температуры — от минус 198 до плюс 200 градусов Цельсия. Преимуществом этих кабелей является облегченная конструкция, что критически важно для снижения стоимости запуска спутников.

При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства завод привлек льготный инвестиционный кредит в размере 3,2 миллиарда рублей на строительство нового производства в районе Метрогородок.

Компания «Орбитек», резидент технопарка «Элма» и участник Московского инновационного кластера, совместно с учеными МАИ разработала плазменный двигатель HT-1000. Агрегат предназначен для спутников массой более 200 килограммов и рассчитан на бесперебойную работу в течение семи лет.

Ключевое преимущество HT-1000 — экономичность. Двигатель работает на криптоне, который значительно дешевле традиционного ксенона, что снижает стоимость коммерческих запусков. Инженеры также внедрили уникальную магнитную защиту: она предотвращает разрушение стенок плазмой, существенно продлевая ресурс устройства.

Разработка уже доведена до стадии квалификационной модели. «Орбитек» и Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики МАИ подали заявку в головной научный институт госкорпорации «Роскосмос» — АО «ЦНИИмаш» на проведение орбитального эксперимента для проверки двигателя в условиях открытого космоса.

«Проект получил активную поддержку города. В частности, были предоставлены гранты на 25 миллионов рублей, которые позволили компании закупить необходимое оборудование», — отметил Мэр Москвы.

Компания «Новый космос», резидент кластера «Ломоносов» и участник нацпроекта «Космос», создает передовые решения для дистанционного зондирования Земли.

Флагманский проект компании — спутник «Окулус». Аппарат способен делать сверхчеткие снимки с разрешением 0,5 метра вне зависимости от времени суток и погодных условий. Сфера его применения обширна — от разведки месторождений до мониторинга ледовой обстановки. Запуск спутника запланирован на апрель 2026 года.