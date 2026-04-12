Музей героизма на ВДНХ приглашает узнать о подвигах российских бойцов в честь праздников Вооруженных сил России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Апрель ознаменован двумя важными профессиональными праздниками Вооруженных Сил Российской Федерации: ежегодно во второе воскресенье месяца (в 2026-м – 12 апреля) отмечается День войск противовоздушной обороны (ПВО), а 15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). В честь этих событий ВДНХ приглашает посетить первый в России Музей героизма», – говорится в сообщении.

Обновленная экспозиция Музея героизма была открыта в павильоне №59 на ВДНХ в Год защитника Отечества и 80-летия Победы – 9 мая 2025 года. Она посвящена подвигу российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Более 600 экспонатов, лично переданных бойцами из зоны военных действий, стали частью истории о мужестве российских бойцов.

Один из разделов посвящен героической работе расчетов беспилотной авиации. В секции, стилизованной под лесополосу, показано применение FPV-дронов – техники, управляемой от первого лица. Российские операторы БПЛА демонстрируют чудеса храбрости и тактической грамотности: именно эти бойцы обеспечивают точные разведданные, корректируют огонь артиллерии и напрямую поражают противника. В тесном контакте с расчетами БПЛА работают снайперские группы, чья роль также отражена в экспозиции. Кроме того, здесь можно посмотреть фильм, в котором оператор дронов рассказывает о работе и управлении FPV и разведывательными БПЛА.

В экспозиции также представлен дрон DJI Mavic 3. В условиях СВО он выполняет ключевую задачу: ведет разведку и корректирует огонь российских войск. Аппарат эффективно выявляет опорные пункты противника, контролирует передвижение его техники и в режиме реального времени наводит артиллерию, минометы и ударные беспилотники. Дальность действия и стабильность каналов связи позволяют DJI Mavic 3 работать на средней дистанции, оставаясь вне зоны видимости и досягаемости для врага.

В разделе «Городской штурм» можно узнать о важности использования квадроциклов и мотоциклов. Их главное преимущество в том, что они с легкостью пройдут там, где не проедет тяжелая техника. Российские войска оснащают мотоциклетные колонны переносными средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от FPV-дронов, что позволяет снизить уязвимость перед этой угрозой по сравнению с более крупной и медленной бронетехникой.

Кроме того, в музее можно увидеть обломки ракет, дронов и авиационной техники противника. Многие из них, например сбитые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), появились именно в результате работы войск ПВО и РЭБ.

Один из самых заметных экспонатов – трофейная «Баба-яга». Это неофициальное, но повсеместно используемое название семейства тяжелых дронов. Основные его задачи – доставка и сброс боеприпасов, минирование, нанесение точечных ударов, а также ведение разведки в тылу противника. В экспозиции также находятся фрагменты корпуса вражеского бронетранспортера Stryker . Машину обнаружили бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью средств воздушной разведки. Технику уничтожили при помощи FPV-дронов ВТ-40.

Миссия Музея героизма – продемонстрировать неразрывную связь поколений защитников Отечества. Через современные инсталляции и уникальные артефакты здесь показана преемственность традиций доблести, стойкости и готовности к самопожертвованию, завещанных героями прошлого и воплощенных нынешними воинами.