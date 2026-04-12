Перелетных птиц можно встретить на зеленых территориях Москвы

Перелетные птицы возвращаются на зеленые территории Москвы, в парках и природных зонах уже можно встретить зарянку, дубоноса, певчего дрозда и виды, занесенные в Красную книгу столицы, – широконоску, обыкновенного канюка, лысуху и чомгу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Присутствие редких птиц на зеленых территориях мегаполиса говорит о благоприятных экологических условиях. Москва остается комфортной средой не только для людей, но и для диких животных», – говорится в сообщении.

Зарянки и певчие дрозды оживляют парковые аллеи звонкими трелями, дубоносы энергично перемещаются в кронах деревьев в поисках семян. Водоплавающие птицы – широконоска, лысуха и чомга – обживаются на прудах и других водоемах. Чомги изящно ныряют за рыбой, а лысухи активно передвигаются по поверхности водных растений, плавают, добывая пищу, и прячутся в камышах, оберегая потомство. Обыкновенный канюк, парящий в небе над парком, регулирует численность мышевидных грызунов. Каждый играет свою роль в городской природной экосистеме.

К перелетным видам относится и вальдшнеп – лесной кулик, который возвращается в столицу с мест зимовки. Эта скрытная птица ведет преимущественно сумеречный образ жизни, а днем прячется в густом подлеске. Основу ее рациона составляют дождевые черви, которых вальдшнеп добывает длинным клювом в мягкой лесной подстилке. Весной самцы совершают характерные брачные полеты – тягу, неторопливо облетая лесные массивы в сумерках.

Яркий символ весны – обыкновенный скворец. Эта птица часто селится рядом с человеком, поэтому всегда на виду и на слуху. Когда самец обживает скворечник, он начинает петь, привлекая самку. Скворцы умеют подражать голосам других птиц, а иногда даже запоминать звуки человеческой речи.

Чтобы не потревожить пернатых во время отдыха после перелета и в важный период гнездования, биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают о простых правилах поведения на природных территориях. Не стоит подходить близко к гнездам и местам отдыха птиц. Наблюдать за ними лучше на расстоянии, используя бинокль. Вблизи водоемов и в лесопарковых зонах следует держать на поводке собак, а также избегать громких звуков: не включать музыку и не шуметь. Важно не оставлять после себя мусор и не кормить диких птиц хлебом или остатками человеческой пищи, это может навредить их здоровью. Особенно важно не беспокоить птиц в гнезде в период выведения потомства: если самка испугается и покинет гнездо, еще не вылупившиеся птенцы могут погибнуть.

Специалисты «Контроля Москвы» круглогодично наблюдают за животными и растениями на природных территориях столицы, в том числе занесенными в Красную книгу Москвы. Данные, которые удается собрать в ходе полевых учетов и мониторинга, позволяют делать достоверные выводы о стабильности экосистем. Увидев птицу, которая нуждается в помощи, необходимо обратиться в единую справочную службу Москвы по телефону: +7 495 777⁠-77⁠-77. Специалисты подскажут, как правильно действовать, чтобы уберечь животное.