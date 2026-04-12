Москвичам пообещали теплое и дождливое воскресенье

В воскресенье москвичей ожидает по-весеннему теплая погода с небольшими дождями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, температурный фон в столице поднимется до плюс девяти – плюс 12 градусов, что соответствует климатической норме для середины апреля.

Тишковец пояснил, что в этот день погодная ситуация будет формироваться под влиянием юго-западной периферии антициклона, по которой пройдет теплый атмосферный фронт. В Москве и области ожидается облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Синоптик добавил, что ветер будет юго-восточным и восточным, его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным и составит 756 миллиметров ртутного столба.

Что касается перспектив, уже на следующей неделе в Центральную Россию вернется настоящее весеннее тепло: по ночам ожидается от плюс двух до плюс семи градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 13 – плюс 18. Во вторник и среду возможны кратковременные дожди, отметил Тишковец.

