Собянин поздравил москвичей со светлым праздником Пасхи

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 12 апреля, поздравил жителей города с Пасхой. Он отметил, что праздник наполняет сердца светом и любовью, укрепляет веру и надежду, настраивает на добрые помыслы и дела.

Глава города отметил, что после реставрации «вновь сияют» золотые кресты храма Христа Спасителя. Также на столичных площадках и прихрамовых территориях проходит благотворительный фестиваль «Пасхальный дар».

— Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким праздничного настроения, крепкого здоровья, добра и всего наилучшего. Пусть радостная и душевная атмосфера пасхальных дней будет как можно дольше согревать наши сердца, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Президент России Владимир Путин также поздравил православных с Пасхой. Он подчеркнул огромную созидательную роль РПЦ и других христианских конфессий в сбережении исторического и культурного наследия.

11 апреля частицу Благодатного огня доставили в Москву из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного. Борт вылетел из Тель-Авива около 18:00 по московскому времени.

В тот же день Собянин сообщил, что монтаж отреставрированных декоративных элементов крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя завершили. Вес каждого элемента в среднем составляет около 20 килограммов.