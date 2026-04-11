В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности

В столичном регионе ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого густого тумана, который продержится до утра воскресенья.

«С 21:00 мск в столичном регионе объявлен желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, это связано с ожидаемым местами туманом», – сообщил представитель Гидрометцентра, передает ТАСС.

Специалисты уточнили, что образование тумана наиболее вероятно в течение предстоящей ночи и утром 12 апреля. Кроме того, в темное время суток в Москве и области возможны небольшие дожди.

Температура воздуха ночью в столице составит от одного до трех градусов тепла, а по области – от минус двух до плюс трех. Днем в воскресенье ожидаются кратковременные осадки, воздух прогреется до 13 градусов в Москве и до 14 градусов в Подмосковье. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

