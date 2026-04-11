Москвичам пообещали +17 градусов

Майская погода с температурой +17 градусов придет в Москву в конце следующей недели. Такой прогноз сделал синоптик «Фобоса» Михаил Леус.

Специалист отметил, что сегодня «погодный маятник начал движение в обратную сторону». После полудня температура в столичном регионе уже преодолела вчерашний максимум. В воскресенье температура вырастет до +11…+13°, осадки местами ожидаются лишь в Новой Москве и на юге области.

К концу следующей недели погода и вовсе станет майской: облаков станет меньше, осадки прекратятся.

«Солнечные лучи смогут прогреть воздух до +15…+17°, что соответствует первым дня мая», — написал Леус в телеграм-канале.

Ранее синоптики рассказали, что Пасху в России будут встречать при хорошей погоде.