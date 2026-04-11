Синоптик рассказал о погоде в Москве в Пасхальную ночь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в Пасхальную ночь.

Как он отметил в беседе с РИА Новости, в воскресенье показания барометров продолжат расти, благодаря чему осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный очаговый характер.

«В облаках появятся просветы, а температурный фон, после пяти дней холода, наконец-то, вернётся в своё климатическое русло. В Пасхальную ночь в Москве 0...+3 °С, в середине дня термометры покажут +8...+11°С», — сказал он.

Вместе с этим Тишковец добавил, что в Центральной России на следующей неделе будет умеренное и нормальное апрельское тепло. Ожидаются также скоротечные дожди.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в конце рабочей недели погода в столичном регионе начнёт постепенно налаживаться.