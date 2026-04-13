В Москву вернулось долгожданное тепло

После периода похолодания в Москву вернулась весенняя погода. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Уточняется, что в понедельник температура воздуха в столице поднимется до плюс 13 градусов, при этом ожидается облачная погода с прояснениями без осадков, передает сайт Гидрометцентра.

Неблагоприятных погодных явлений на текущей неделе в Москве не ожидается. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, основными неудобствами для москвичей станут лужи и необходимость одеваться потеплее из-за дождей и ветров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что теплая погода вернется в Москву на текущей неделе: к ее концу температура повысится до плюс 17 градусов, что соответствует климатической норме начала мая.

Весенняя погода вернется в Москву и Московскую область 12 апреля и сохранится на следующей неделе. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в субботу, 11 апреля. Он добавил, что значительных осадков не прогнозируется. Уточняется, что кратковременные дожди возможны лишь во вторник и четверг.