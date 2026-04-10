Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Тепло вернётся в Москву на выходных, сообщают синоптики. Снег полностью сойдёт в субботу, а в воскресенье установится малооблачная погода при температуре +11...+13 °C в дневные часы. Ожидается, что на следующей неделе резкого потепления не будет, но температура воздуха может подниматься до +13…+15 °C. Дождей синоптики не исключают, зато снег, вероятно, не появится до следующего осенне-зимнего сезона.

10 апреля в Москве было последним холодным и снежным днём перед потеплением, сообщают синоптики. В субботу, 11 апреля, ожидается небольшой дождь, но температура воздуха наконец повысится, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«А вот вероятность снега приближается к нулю. Температура воздуха будет составлять уже +7...+9 °C. Будут намёки на прояснение, на появление солнца в небе», — отметил он.

В воскресенье осадки уже маловероятны. «И +11...+13 °C в дневные часы. То есть светлый праздник Пасхи будем встречать при хорошей погоде», — рассказал синоптик.

Такая температура установится в среднем по всему Центральному региону, добавил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев. По его словам, на Пасху в столичном регионе температура будет колебаться от +10 °C до +15 °C.

«Осадки у нас прекращаются к воскресенью. Будет больше солнца, меньше облачности и более комфортная погода», — уточнил синоптик в беседе с RT.

При этом температура будет даже немного выше нормы, на 1—2 °C.

«На следующей неделе мы не ожидаем резкого потепления. Но в принципе, где-то на уровень +13...+15 °C должны выйти. Хотя не исключены дожди, конечно», — заключил Голубев.

Сформировавшийся в Москве снежный покров полностью растает во второй половине дня в субботу, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его коллега, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что на метеостанции ВДНХ высота снега достигла 2 см. По прогнозу синоптика, снег сойдёт в субботу и, вероятно, не появится до следующего осенне-зимнего сезона.

Сейчас столица находится на стыке циклона, кружащего над Поволжьем, и холодного антициклона, занимающего северную часть европейской территории России, заявила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По её словам, влияние антициклона с каждым днём будет чувствоваться всё сильнее, поэтому в Москве в ближайшие дни будет дуть сильный северо-восточный ветер. При этом атмосферное давление начнёт увеличиваться, и погода постепенно наладится.

С начала следующей недели погода в столице будет больше похожа на весеннюю: в понедельник ожидается солнечный день с температурой около +8...+10 °C, без осадков.