Москвичей успокоили насчет погоды

Резкое возобновление холодов, которое наблюдается в Московском регионе на текущей неделе, вписывается в норму.

Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с «Интерфакс».

«Такие возвраты холодной погоды весной в апреле после такого хорошего тепла — это обычное дело. И вся эта погода укладывается в пределы климата, температура у нас около нормы», — рассказала синоптик.

Она отметила, что до похолодания погода в столице была теплее нормы на 7-8 градусов.

Согласно прогнозам, холода начнут отступать на грядущих выходных, 11 и 12 апреля. В субботу температура воздуха начнет расти, а в воскресение потепление станет более заметным.

Ранее москвичам назвали срок окончания осадков. Дожди и снег прекратят идти в воскресенье, 12 апреля.