Москвичей предупредили об ограничениях в работе интернета в центре столицы

В Москве жителей нескольких районов предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета. Соответствующие SMS-рассылки получают люди на Китай-городе, Шаболовке и в других локациях, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В сообщениях уточняется, что временные ограничения вводятся в целях обеспечения мер безопасности. При этом москвичам напомнили, что сервисы из «белого списка» продолжают работать даже во время перебоев. Напомним, сбои в работе мобильного интернета и связи начались в столице вечером 5 марта.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов заявил, что полное отключение России от глобальной сети возможно только в случае возникновения масштабной угрозы. По его словам, «единого тумблера» для этого пока не существует, однако механизм такого отключения постепенно создается.

Речь может идти о массированной хакерской атаке с использованием искусственного интеллекта или попытке дискредитировать российские порталы и сайты. При этом специалист подчеркнул, что технически представить угрозы подобного масштаба довольно сложно.