В библиотеках Москвы расскажут о финансовой грамотности в рамках акции «Библионочь»

18 апреля состоится всероссийская акция «Библионочь». Библиотеки Москвы станут местом, где финансовая грамотность раскроется по-новому: через знакомые литературные сюжеты, народную мудрость и творчество.

Столичный Департамент финансов совместно с центром финансовой грамотности и Департаментом культуры Москвы подготовил познавательную программу для всей семьи — от лекций и викторин до интерактивных занятий и мастер-классов. Все мероприятия бесплатные и объединены темой «Единство народов России». Для участия потребуется предварительная регистрация.

В библиотеке № 128 — культурном центре имени М.А. Шолохова (8-я улица Текстильщиков, дом 14) и Центральной молодежной библиотеке № 122 имени А.С. Грина (Волочаевская улица, дом 14а) пройдет интерактивное занятие «Сказочный детектив: в поисках финансовой мудрости». Юных участников ждет необычное приключение: они отправятся в путешествие по столице вместе с героями сказок народов России и узнают, как народная мудрость помогает планировать траты и формировать сбережения.

В библиотеке № 128 — культурном центре имени М.А. Шолохова эксперт центра финансовой грамотности Москвы Ольга Андреева проведет лекцию «Финансы между строк». Участники обратятся к русской литературе, чтобы на примере знакомых героев разобраться в финансовых вопросах. Известные всем сюжеты раскроют актуальные темы: как управлять деньгами, ставить финансовые цели и к чему приводят необдуманные траты. Мероприятие пройдет с 17:00 до 18:00.

В библиотеке № 76 имени М.Ю. Лермонтова (улица Барболина, дом 6) с 19:00 до 20:00 запланирована викторина «Народная мудрость». Ее подготовили эксперты центра финансовой грамотности Москвы Григорий Горшков и Евгения Старикова. В нескольких раундах — пословицы о деньгах, сказочные сюжеты, старинные обряды и традиции. Участникам предстоит угадать, какие финансовые смыслы скрываются за народной мудростью.

В библиотеке № 100 (улица Саянская, дом 7а) эксперты центра финансовой грамотности Москвы Юлия Ломбина и Алина Годаева проведут для детей творческий мастер-класс по декору копилок. Ребята раскрасят копилки народными орнаментами, затем украсят их бусинами, бисером и другими декоративными элементами. Во время творческого процесса эксперты поговорят с участниками о финансовой грамотности. Дети узнают, зачем нужны сбережения, как правильно копить деньги и ставить финансовые цели. Мастер-класс продлится с 19:30 до 20:30.

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» пройдет уже в 15-й раз. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.