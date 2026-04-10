В Москве открыли самый длинный трамвайный маршрут в мире

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о запуске второго Московского трамвайного диаметра Т2. Новый маршрут стал самым протяжённым в мире — его длина составляет 33 километра.

С апреля 2026 года в Москве действуют уже два трамвайных диаметра общей протяжённостью около 60 километров. После запуска первого - пассажиропоток на линии вырос в два раза: с 60 до 120 тысяч поездок в сутки, а их общее число превысило девять миллионов.

Ожидается, что второй диаметр также будет набирать популярность: сейчас им пользуются около 50 тысяч человек ежедневно. По прогнозам, в будущем пассажиропоток может достигнуть 90 тысяч поездок в сутки.

Маршрут Т2 объединил трамваи №3 и №37, а также новый участок на проспекте Академика Сахарова, где уже курсируют вагоны первого диаметра Т1. Линия проходит через 13 районов Москвы и улучшает транспортную доступность для более чем двух миллионов жителей.

На маршруте расположено 79 остановок с интервалом примерно 400 метров, а общее время в пути составляет около 140 минут. Трамваи Т2 будут курсировать каждые шесть минут, при этом на центральном участке длиной 10 километров — между станциями метро «Тульская» и «Красносельская» — интервалы движения Т1 и Т2 составят всего три минуты, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

