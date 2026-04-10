Временный снежный покров в Москве достиг двух сантиметров

В Московском регионе в результате аномального похолодания и выпадения снега сформировался временный снежный покров, который растает уже в субботу, 11 апреля, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© Российская Газета

Так, на метеостанции ВДНХ фиксируется временный снежный покров высотой два сантиметра, в Тушино - один сантиметр.

В Подмосковье тоже местами лежит снег - высота покрова может достигать двух сантиметров, в Коломне отмечено четыре сантиметра.

"В субботу снежный покров растает, и теперь, по всей видимости, москвичи не увидят его до следующего осенне-зимнего сезона", - пообещал метеоролог.

Он напомнил, что основной снег сошел в регионе в конце марта.