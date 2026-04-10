Раскрыта ложь москвичей о количестве партнеров

Москвичи чаще всего врут окружающим о трех вещах: уровне дохода, отношении к людям и количестве предыдущих партнеров. Об этом столичные жители рассказали газете «Взгляд».

«Люди часто врут по поводу количества предыдущих партнеров. Вероятно, они боятся показаться легкомысленными и испорченными», — отметил один из опрошенных.

Еще одна участница опроса добавила, что москвичи также не любят распространяться о причинах расставания.

Другой привел в пример популярные в сети ролики с Патриарших прудов, герои которых часто заявляют о небывалых доходах, а на самом деле приехали прогуляться по элитному району на метро.

Еще одна респондентка указала, что коллеги по работе часто надевают маски — от них вряд ли можно услышать правду в лицо. Что касается москвичек, то их уличили в сокрытии реального возраста.

