Снег продолжает идти в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье продолжается снегопад, который начался накануне. Осадки сохранятся в течение всего дня.

Жители Зеленограда, Мытищ и столицы публикуют утренние кадры, демонстрирующие погодные условия. В регионе действует желтый уровень опасности.

9 апреля в столице началась метель. По прогнозам синоптиков, самыми холодными днями на этой неделе станут четверг и пятница. В субботу, 11 апреля, москвичей ждет значительное улучшение погодных условий.

Столичным автомобилистам, успевшим сменить зимнюю резину на летнюю, 9 апреля стоит пересесть на общественный транспорт из-за прогнозируемых мокрого снега и сильного ветра, сообщили в Дептрансе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что тепло вернется в Москву на выходных. Воздух прогреется до плюс 13 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается аномально теплая погода. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, начало следующей недели в столичном регионе ознаменуется сильным потеплением вплоть до 15 градусов выше нуля. По его словам, такие температуры для апреля считаются обычными.