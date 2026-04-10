На выходных в Москве ожидаются дожди

В предстоящие выходные дни, 11 и 12 апреля, в Москве ожидаются небольшие дожди. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что на Пасху воздух прогреется до плюс 11 градусов.

— В субботу Москва останется на орбите циклона. Будет облачно, пройдут кратковременные осадки преимущественно в виде дождя, но в темное время суток местами с мокрым снегом. В воскресенье, на Пасху, столичный регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта. Прогнозируется облачная с неустойчивыми прояснениями погода, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

10 апреля в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус два — плюс три градуса. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

9 апреля в Москве была метель. Снег пошел в центре и на севере столицы: в районах метро «Парк культуры» и Савеловского вокзала. Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки до улучшения погодных условий, поскольку в данный момент поездки могут быть небезопасными.