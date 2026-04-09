Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточнялось, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения были введены аэропорту Шереметьево в ночь на пятницу, 3 апреля. Во Внуково указанные меры начали действовать ранним утром того же дня. Воздушные гавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Сняты ограничения были утром 3 апреля. Поводом для данных мер послужила атака беспилотников на Москву.