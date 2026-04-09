Тишковец: к воскресенью в Москве потеплеет до +10 °C

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернётся тепло.

«В ночь на пятницу подморозит до 0...-3 °С, на дорогах гололедица — это опасное явление погоды толщиной льда до 1,9 мм», — сообщил он в разговоре с Lenta.ru.

По словам синоптика, в выходные циклоническая хватка начнёт ослабевать, осадки пойдут на убыль. В воскресенье столбики термометров устремятся к отметке +10 °C и выше, температурный режим вернётся в рамки климатической нормы.

Тишковец добавил, что основное тепло придётся на вторую половину следующей недели — воздух прогреется как минимум до +15 °C.

Ранее синоптик Ольга Мокеева сообщила, что снег в Нижнем Новгороде может идти до конца рабочей недели.