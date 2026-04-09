Собянин: до конца 2033 года в столице обновят около 750 школьных зданий

До конца 2033 года в Москве планируют обновить около 750 школьных зданий. Модернизация учебной среды — один из приоритетов развития образования в столице, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на канал Собянина в мессенджере МАХ.

По словам мэра, в 2024 — 2025 годах по программе «Моя школа» город провёл полную реконструкцию 55 школьных зданий. В этом году планируют обновить ещё несколько десятков.

Параллельно в Москве строят новые школы и детские сады: в 2025 году открыли более 50 объектов, в этом году планируют открыть около 60.

К концу 2027 года в столице возведут четыре «школы будущего». Учебные корпуса построят по инновационным стандартам, оборудуют пространствами для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, выставочными зонами и медиатеками. В перспективе в городе создадут 15 таких школ.

