Апрельская метель в Москве попала на видео

В столичном регионе началась сильная апрельская метель, мокрый снег заносит улицы. В Москве на фоне непогоды объявлен желтый уровень опасности. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах, опубликованных в интернете, снег медленно падает на трассы и газоны, формирует снежный покров.

Москвичи идут под зонтиками, обладатели толстовок и курток подняли капюшоны с тем, чтобы защититься от снега.

Назван срок окончания осадков в Москве

Осадки той или иной интенсивности фиксируют все метеостанции региона, причём в его северной половине и в центральных районах отмечается снег, местами ухудшающий видимость до 2-3 км, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, осадки продлятся до наступления темноты, и возобновятся с рассветом в пятницу, 10 апреля.

Синоптик констатировал, что это будет финальный день арктического вторжения и температура вновь не поднимется выше +3…+5° в столице и до +2…+7° в Подмосковье.