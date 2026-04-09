Снег в Москве может пролежать сутки

Снег в столицу придшел днем в четверг, около 13:30. Сначала слабый, а затем усилился. Усилился и ветер в порывах. Как ожидают синоптики, пролежать выпавший снег сможет в регионе не более суток.

Как рассказала "РГ" главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова, снег принес холодный атмосферный фронт и циклон. "Циклон содержит арктический воздух, а также холодный воздух стратосферы. Отсюда резкое понижение температуры и осадки. Продлится непогода по пятницу включительно. Падать снег будет в ночь на пятницу и в утренние часы. Лишь ближе к вечеру снег сменится дождем, - рассказала Татьяна Позднякова. - Мы ждем, что выпадет 1-2 см снега. Наиболее заметен он будет на припаркованных машинах и на газонах. Ближе к вечеру пятницы снег начнет таять. Способствовать этому будет прогретая уже земля и повышение температуры". Она отметила, что выходные дни пройдут в столице без снега. "Сейчас картина за окном для апреля не очень свойственная, но в прошлом году снег выпадал и намного позже - в первой декаде мая", - уточнила метеоролог, и добавила, что больше волн холода пока не ожидают.

"На будущей неделе ждем потепления до +15 в дневные часы", - добавила она.