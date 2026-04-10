В одном из магазинов Москвы живет боевая кошка Ларка, которая держит в страхе всех собак. Об этом пишет канал «Новости Москвы» в мессенджере Max.

Журналисты также опубликовали кадры с камер наблюдения из торгового зала, на которых видно, как кошка нападает на собак, с которыми покупатели заходят в магазин. Одной девушке со спаниелем даже пришлось ретироваться, когда Ларка атаковала ее питомца. Из опубликованного видео понятно, что животное не боится ни собак, ни людей.

Авторы «Новостей Москвы» предложили директору магазина повесить при входе табличку с надписью «Осторожно, злая кошка», чтобы предупредить владельцев собак об опасности.

До этого в удмуртском Сарапуле уличная кошка, зараженная бешенством, набросилась на домашнего пса и его хозяйку. Женщина вывела собаку на прогулку, когда на пса неожиданно набросилась бездомная кошка. Животное искусало пса и поцарапало его хозяйку.

Кошку отловили, она оказалась заражена бешенством. На месте обнаружения заболевшего животного провели дезинфекцию. Собака, пострадавшая от нападения, повторно вакцинирована против бешенства, ее владелица также обратилась к медикам за антирабической помощью.

