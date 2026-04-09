В Московском зоопарке впервые появились мятные палочники

Впервые в истории Московского зоопарка там появились мятные палочники или мегакрании Бейтса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Эти насекомые обитают в лесах северо-восточного побережья Австралии, Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Они защищаются от хищников, выпуская из пор спрей с мятным запахом. Самцы достигают в длину 76—87 мм, самки — 98—137 мм, имеют ярко-зелёный окрас и живут около полутора лет.

Насекомых разместили в павильоне «Птицы и бабочки» при температуре +26 °C и влажности 70%, где для них высажен панданус — растение, которым они питаются в природе.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, появление в зоопарке мятных палочников является серьёзным достижением, так как они с трудом размножаются в неволе.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году в Московском зоопарке откроют новые вольерные комплексы для панды Катюши и золотистых курносых обезьян.