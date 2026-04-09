Тематические «Тройки» в честь проекта «Искусство в метро» выпущены в Москве

В честь проекта «Искусство в метро» в столице выпустили тематические транспортные карты «Тройка», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Выпустили тематическую карту в рамках проекта «Искусство в метро». В оформлении использовали работу художницы Анны Доброван, которая участвует в проекте с самого начала и создала уже более 30 работ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что купить тематическую карту «Тройка» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.