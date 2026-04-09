На сайте «Миллион призов» для москвичей подготовили весеннюю коллекцию сувениров

Среди новинок — керамические банки для сыпучих продуктов, молочник, плетеные корзины и многое другое.

© Пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления»

На сайте городской программы лояльности «Миллион призов» появилась весенняя коллекция сувениров. В рамках акции «Дом, где живет весна» участники могут выбрать предметы для создания домашнего уюта, а также сувениры из коллекции прошлого года.

В новой подборке представлены плетеные корзины, оригинальный инструмент для разбивания яиц, ароматические свечи, керамические банки с ложками для сыпучих продуктов, молочник и другие изделия, которые станут не только функциональным, но и эстетичным дополнением интерьера.

Помимо новинок, участники снова могут заказать набор вафельных полотенец с рисунком, комплект салфеток с вышивкой и кружевом, вазочку для цветов, кувшин, сервировочные блюда, керамическую подставку и многое другое.

Участие в акции «Дом, где живет весна» — это возможность порадовать себя и проявить заботу о близких, подарив им частичку весеннего настроения.

Оформить заказ сувенира можно в специальной категории на сайте ag-vmeste.ru, используя городские или детские баллы. Кроме того, участники акции «Месяц добра», которые в период с 20 февраля по 5 апреля включительно направляли баллы в поддержку благотворительных фондов-партнеров программы, могут заказать один из доступных сувениров акции «Дом, где живет весна» со скидкой в размере 500 баллов. Она отобразится автоматически у авторизованных пользователей.

Получить заказ можно в период с 11 по 19 апреля включительно, но не ранее чем через 24 часа с момента его оформления в одном из павильонов «Миллион призов», расположенных на площадках фестиваля «Пасхальный дар». Для этого нужно предъявить сотруднику куар-код участника программы из личного кабинета (он появится в разделе «Заказы»). Количество сувениров ограничено.

Городская программа лояльности «Миллион призов» позволяет использовать баллы, начисленные за активное участие в электронных проектах Правительства Москвы, для получения разнообразных товаров и услуг организаций-партнеров. Накопленные баллы открывают доступ к промокодам на скидки в магазинах и кафе, билетам в музеи и на мероприятия. Их можно направить на благотворительность и помощь подопечным фондов, а также на пополнение транспортной карты «Тройка» или парковочного счета. Участники программы могут выбрать варианты применения городских и детских баллов в специальных категориях на основной или детской версиях сайта «Миллион призов». Они также могут поддержать столичных предпринимателей, некоммерческие организации и общественные инициативы. Проект реализует ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.