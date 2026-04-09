Ряд улиц в центре Москвы перекроют в ночь на 12 апреля из-за крестного хода

В связи с проведением крестного хода движение на ул. Петровка, в Крапивенском пер. и на Петровском бульваре будет перекрыто в ночь на 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточняется, движение будет закрыто с 0:01 до 0:15 на следующих участках: ул. Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского пер.; в Крапивенском пер. от Петровского бульвара до ул. Петровка; на Петровском бульваре от Крапивенского пер. до ул. Петровка.