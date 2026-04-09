Собянин: до конца 2033 года в Москве обновят около 750 зданий школ

До конца 2033 года в Москве будет обновлено около 750 школьных зданий, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что модернизация учебной среды является одним из приоритетов развития столичного образования. По программе "Моя школа" в 2024/2025 году была проведена полная реконструкция 55 школьных зданий, благодаря чему они стали комфортными и технологичными пространствами как для учебы, так и для творчества. В текущем году планируют обновить еще несколько десятков зданий.

"Параллельно строим новые школы и детские сады. В прошлом году мы открыли более 50 новых объектов образования. В планах на 2026-й – еще порядка 60 детских садов и школ", – добавил мэр.

Помимо этого, к концу 2027 года будут построены четыре "школы будущего" в Пресненском, Мещанском и Басманном районах. Учебные корпуса возведут по инновационным стандартам, с пространствами для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы и многим другим. По словам Собянина, в перспективе в Москве должны появиться 15 подобных школ.

Ранее мэр назвал 2025 год успешным для развития системы специального профессионального образования в Москве. В частности, за этот период власти города переработали около 90% учебных планов, согласно которым теперь 70% времени обучения занимает практика под руководством наставников.

Кроме того, в минувшем году в столице появились новые учебные направления, включая квантовые коммуникации, веб-разработку, интеллектуальные интегрированные системы, техническую эксплуатацию электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.