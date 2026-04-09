На Поклонной горе пройдет фестиваль славянского искусства «Русское поле»

С 2012 года он стал одним из самых популярных фестивалей в стране: его посетили свыше четырех миллионов человек.

22 августа в Парке Победы на Поклонной горе пройдет XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Он станет главным событием для всех, кто чтит и развивает народную культуру и традиции, и будет приурочен к Году единства народов России. Фестиваль состоится в День Государственного флага Российской Федерации при поддержке столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

«В этом году в честь юбилея и Года единства народов России мероприятие планируется особенно масштабным. Вся программа фестиваля — познавательная, интерактивная, гастрономическая, социокультурная — будет воспевать единство народов России. Мы рады всем, здесь каждому найдется занятие по душе», — отметил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Русское поле» пройдет в 15-й раз. С 2012 года это один из самых популярных фестивалей в стране: его гостями стали свыше четырех миллионов человек, а онлайн-трансляции посмотрели более 67 миллионов зрителей из 145 государств мира. За это время в мероприятиях принимали участие свыше 20 тысяч артистов и коллективов более чем 80 национальностей из 70 регионов страны.

Ежегодно на фестивале устанавливают необычные рекорды. Так, именно здесь были представлены самая большая в мире лаковая миниатюра (шириной 180 сантиметров, высотой 140 сантиметров), выполненная мастерами Федоскина, самый большой поднос из Жостова (площадью 31,5 тысячи квадратных сантиметров), самый большой кокошник (высотой 222 сантиметра, шириной 130 сантиметров), а также самый большой сноп (высота — 3,95 метра), царь-лапоть (длина — 210 сантиметров, ширина — 118 сантиметров) и многое другое.

Особой популярностью пользуется зона кулинарного рекорда, где можно принять участие в дегустации. Так, на фестивале в гигантской кастрюле варили 1945 килограммов ленинградского рассольника, кашу по рецепту Александра Суворова (1799 килограммов), древнерусскую калью (2044,7 килограмма), кашу «Московская Долгоруковская» (2022 килограмма) и другие блюда.

По традиции гостей ждут десятки различных площадок. Это «Музыкальная площадь» и «Музыкальная завалинка» с концертами нон-стоп, «Ярмарка мастеров» в зоне «Площадь регионов», «Модный ряд», «Детские забавы» с играми и мастер-классами для всей семьи, а также зоны исторической реконструкции, гастрономии, поэтических баталий и отдельный арт-квартал с тематическими выставками и пленэрами. Новинкой этого года станет «Поляна традиций» — площадка, которая представит обряды и игры различных народов России.

Прием заявок на участие продлится до 24 мая. С момента начала заявочной кампании их уже подали свыше 30 регионов России. Подробная информация о фестивале и условиях участия — на официальном сайте.