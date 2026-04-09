В выходные, 11-12 апреля, в столице, в парке «Битцевский лес» пройдут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора» от команды Бегового сообщества. «Вечерняя Москва» пообщалась с участниками одного из забегов.

Первое мероприятие — забег с собаками «Быстрый пес» пройдет 11 апреля. В рамках кросса участники вместе со своими четверолапыми друзьями пробегут два километра по кольцевой трассе в парке.

Будущий участник забега, беговой блогер, марафонец Никита Иванов отмечает, что в таком спортивном мероприятии он принимает участие в четвертый раз.

— Во всех трех предыдущих забегах я участвовал со своей собакой — шпицем Милкой, ее мы взяли из приюта. Такие мероприятия — отличная возможность для собаки не только выплеснуть энергию, но и социализироваться, — рассказывает Никита Иванов. — В этот раз побегу с собакой друзей, которую они также взяли из приюта. Его зовут Леонид, ему чуть меньше года. Это очень активный дворовый пес, и бегает он уж очень быстро. Поэтому я уверен, что наш с ним забег пройдет отлично.

Блогер добавил, что такие мини-марафоны хороши, однако с некоторыми породами стоит быть аккуратнее.

— Тут речь идет о породах с приплюснутыми носами. Например, нельзя брать мопсов или бульдогов. Эти собаки не предназначены для бега, — добавил Никита Иванов.

Блогер также отметил, что по этой причине взял на забег именно дворового пса: шпицу Милке будет тяжело пробежать целых два километра, а вот большой собаке такое развлечение будет только в удовольствие.

— А вообще, во время забега очень интересно наблюдать за домашними любимцами. Многие из них начинают отвлекаться или гавкать друг на друга. И выглядит это забавно, — добавил Никита.

Еще одна участница кросса — Анна Гречишкина. Женщина побежит вместе со своей немецкой овчаркой Блэки.

— В забегах мы участвуем с 2021 года. Так, в 2021 и 2022 году в кроссе «Быстрый пес» мы даже занимали 3-е место! В таких мероприятиях меня привлекает уникальная командная работа собаки и ее хозяина, — поделилась с корреспондентом «Вечерней Москвы» Анна. — А вообще мы вместе часто ходим на пробежки и даже лыжные тренировки. Объем нагрузки пытаемся контролировать, чтобы не перегружать овчарочьи лапы.

Женщина также вспомнила, что в их спортивной практике были и забавные случаи. Например, на некоторых забегах они с Блэки даже получали дисквалификацию, потому что неверно стартовали.

— На одном забеге могли получить призовое место, но заблудились в зимнем лесу на трассе. А вообще любим участвовать в экстремальных забегах. Блэки не умеет плавать, но без страха с моей помощью преодолевает водные преграды, — добавила Анна Гречишкина.

В воскресенье же, 12 апреля, москвичи смогут посетить еще одно беговое мероприятие — кросс «Лисья гора». Это один из самых интересных стартов. Все потому, что трасса природная. И никто заранее не знает, каким забег будет на этот раз.

Соревнования пройдут по кольцевой трассе с раздельными стартами для мужчин и женщин в зависимости от возраста. В программе — дистанции от 2 до 8 километров, а также смешанная эстафета 4×1 километра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олеся Жукова, руководитель отдела коммуникаций Бегового сообщества:

— Кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора» в Битцевском лесу — это камерные, во многом семейные старты, у которых уже сформировалась своя устойчивая аудитория: участники возвращаются из года в год именно за этой атмосферой. Всего в кроссах традиционно принимают участие около 1300 человек: порядка 300 выходят на старт кросса «Быстрый пес» вместе с питомцами и около 1000 — на классический кросс «Лисья гора».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Для наших четверолапых братьев меньших есть и другие развлечения. Например, не так давно в сети завирусилась йога со щенятами — занятия, на которых можно сделать асаны с пищащим комочком под боком. А потом, при желании, забрать щенка к себе. Популярны и танцы с собаками. Это целый вид спорта, в котором человек и его четверолапый партнер исполняют акробатические элементы под музыку.