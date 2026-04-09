Москвичей успокоили насчет грядущего снегопада

Грядущий снегопад в Москве не оставит после себя сугробов. Насчет этого столичных жителей успокоила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Ее слова приводит ТАСС.

В четверг, 9 апреля, Москву и Подмосковье накроет дождь с мокрым снегом. За сутки в регионе может выпасть от трех до шести миллиметров осадков, местами возможно отложение мокрого снега. Снегопад продолжится и в пятницу, объем осадков составит от одного до пяти миллиметров. Однако снежный покров в Московском регионе не образуется: несмотря на прежние прогнозы снег быстро растает при нулевой температуре. В целом осадки, по словам синоптика, будут варьироваться от небольших до умеренных.

Нынешняя волна похолодания в Москве достигла своего пика. После целого месяца тепловых рекордов температура в столице опустилась ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Но долго период холодов не продлится — уже на выходных в мегаполисе ожидается потепление. На праздник Пасхи с приходом области повышенного атмосферного давления столбики термометров преодолеют отметку плюс 10 градусов, а осадки прекратятся. Тем не менее это не последняя волна холодов в текущем апреле — следующая будет менее резкой и обойдется без заморозков.