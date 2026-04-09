О прошедшем Освенцим и Бухенвальд узнике расскажет Музей Победы

В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей в Музее Победы представили обновленную выставку «Семейные реликвии». Экспозиция расскажет о фронтовике, прошедшем Освенцим и Бухенвальд, Петре Мишине.

— 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта памятная дата учреждена в честь восстания узников концлагеря Бухенвальд (Германия), чтобы еще раз напомнить, что с нацизмом боролись не только на фронте или в партизанском отряде, но даже в нечеловеческих условиях лагерей. Участники подпольных организаций занимались саботажем, организовывали побеги узников, налаживали связь с регулярными частями Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, поднимали восстания заключенных. И советские военнопленные зачастую играли одну из ведущих ролей в этой борьбе, — подчеркнули в Музее Победы.

Новая выставка музея на Поклонной горе рассказывает об узнике, который почти четыре года провел в немецких концлагерях и не просто сумел выжить, но и стал одним из организаторов подпольной организации.

— Уроженец Тульской области, Петр Мишин был призван в Красную Армию в 1940 году после окончания Московского государственного историко-архивного института. После начала Великой Отечественной войны участвовал в оборонительных боях на Западном фронте, был ранен, попал в окружение, а затем — в плен. Два месяца находился в немецких пересыльных лагерях военнопленных, откуда за попытку к бегству 8 октября 1941 года был направлен в концлагерь Освенцим. Уже через месяц за помощь заключенным был отправлен в штрафной бункер, где он пробыл до февраля 1942 года. А уже весной при его участии в Освенциме была создана подпольная антифашистская организация и установлен контакт с польской группой Сопротивления. 23 октября 1944 года Мишин был вывезен в концлагерь Дора (одно из подразделений Бухенвальда). 4 апреля 1945 года при эвакуации концлагеря Петр Мишин бежал, чтобы пробраться к наступающим частям Красной Армии. 11 апреля в районе города Шёнебек ему удалось встретиться с войсками 2-го Украинского фронта. В конце мая 1945 года он был послан на госпроверку в отдел СМЕРШ, демобилизован в ноябре 1945 года, — отметили в Музее Победы.

На обновленной выставке представили около 15 раритетов, преданных в дар Музею Победы вдовой Петра Мишина Ревеккой Давыдовной Воляк. Среди уникальных экспонатов — воспоминания Петра Ивановича, написанные специально к судебному процессу над служащими Освенцима, а также схема сети советских подпольных антифашистских организаций сопротивления, действовавших на территории этого концлагеря в 1942-1944 годах.

Кроме того, посетители могут увидеть справку из ОКР «СМЕРШ» при 1-й запасной стрелковой Горьковской дивизии о том, что Петр Иванович Мишин прошел спецпроверку. Дополняют экспозицию периодические издания со статьями о бывшем узнике концлагерей, документы, открытки и предметы фалеристики.