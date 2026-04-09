Сергунина пригласила москвичей на пасхальную программу в парках

Горожан в преддверии и в дни празднования Пасхи, 11 и 12 апреля, ждет насыщенная программа мероприятий в девяти городских парках. Об этом в четверг, 9 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для посетителей там подготовили разнообразные творческие занятия, концерты и интерактивные развлечения, рассчитанные на всю семью.

— Парки в разных районах города приглашают на семейные мастер-классы, музыкальные и театрализованные представления, — отметила заммэра.

Так, 11 апреля в 12:00 в парке «Северное Тушино» желающие нарисуют праздничные натюрморты. На следующий день в то же время здесь предложат изучить азы звонарского искусства.

Кроме того, 11 апреля москвичи усадьбы Алтуфьево займутся украшением куличей, изготовлением пасхальных открыток и корзинок для яиц. Начало занятий в 11:00.

Уже 12 апреля в 14:00 в парке «Сокольники» пройдет мастер-класс по росписи деревянных игрушек, а в 15:00 в парке «Ходынское поле» — праздничный концерт с участием вокальных, танцевальных и инструментальных коллективов.

Помимо этого, 12 апреля в 14:00 в Лианозовском парке покажут театрализованное представление для всей семьи «Пасхальная сказка» с яркими костюмами, загадками и увлекательным сюжетом.

И в этот же день в ландшафтном парке «Митино» выступят солисты и творческие коллективы Северо-Западного административного округа столицы. Начало в 15:00.

