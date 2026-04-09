Собянин рассказал о работе транспорта на Пасху

Каждый год столица создает все условия для того, чтобы москвичи в день празднования Пасхи могли с комфортом добраться на богослужения в храмы и потом вернуться домой.

Как сообщил в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин, и в этом году в светлый праздник Пасхи 12 апреля метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат ходить до 03:30.

Также пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами.

На Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) - до 11.