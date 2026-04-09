Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр Т2

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 9 апреля, открыл второй Московский трамвайный диаметр Т2, который соедини станцию метро «Чертановская» на юге с МЦД-4 «Новогиреево» на востоке. По словам главы города, число пассажиров, выбирающих трамвай в качестве основного вида транспорта, стремительно растет.

— Должен сказать, что у нас количество пассажиров удвоилось, и не просто там процент, а в два раза стало больше по всему трамвайному маршруту, и мы надеемся, что и на втором диаметре — сейчас там количество пассажиров около 50 тытяч — будет 90 тысяч, — отметил Собянин.

Глава города со студентами Московского государственного технического университета имени Баумана проехал по новому маршруту. Он подчеркнул, что второй Московский трамвайный диаметр является самым длинным в мире. Маршрут протяженностью 140 минут проходит через 13 районов.

Его открытие улучшило транспортную доступность для более чем двух миллионов жителей. Пассажиры могут сделать пересадки на четыре железнодорожных вокзала и 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги. На всей протяженности диаметра Т2 расположены 79 остановок, в среднем через каждые 400 метров, передает Москва 24.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что новые платформы появились на остановках трамваев в районе Лефортово, на Судостроительной и Первомайской улицах и в других районах города. Более половины из этих остановок раньше располагались на проезжей части.