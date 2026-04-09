Почти 4 км путей заменили в столичном метро с начала года

С начала 2026 года в московском метро заменили 3,9 км путей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Московский метрополитен остается одним из самых современных и удобных в мире. Чтобы поддерживать высокий уровень комфорта и безопасности, специалисты постоянно улучшают инфраструктуру. Только за I квартал 2026 года мы заменили 3,9 км путей, более 1,8 тыс. шпал, 34 комплекта стрелочных переводов», – говорится в материале.

Кроме того, в метро обновили почти 650 защитных коробов контактного рельса, более 11 км кабельных линий, свыше 3 тыс. светильников и 8,5 тыс. ламп.