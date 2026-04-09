В столицу поставили около 50 новых автобусов НефАЗ-5299 для пригородных маршрутов. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в 2026 году в парках Мосгортранса появятся 233 таких автобуса. Благодаря машинам этой модели горожане будут с комфортом добираться до Подмосковья.

Он уточнил, что в столице уже курсирует порядка 2 тысяч автобусов НефАЗ-5299. Они успешно себя зарекомендовали.

Всего в салоне 31 место, однако вместить он может до 109 человек. Также там сделали низкий пол, добавили адаптивное освещение и новую климатическую систему. Удобно будет и маломобильным пассажирам – для них предусмотрели откидную аппарель и специально выделенное место.

Ранее в рамках проекта "Москва – область" в город поступили 100 автобусов НефАЗ-5299 и ЛиАЗ "Ситимакс-12", которые обустроены специально для дальних поездок. Всего в этом году в Подмосковье запустят 50 новых маршрутов. Появятся новые остановки, выделенные полосы и транспортные узлы.