В Москве обновили нормативы для оценки затрат по эксплуатации городских объектов

Департамент экономической политики и развития города Москвы обновил Сборник СН-2012 для оценки затрат по содержанию и эксплуатации городских объектов. Расчеты в нем произведены с учетом цен на 1 апреля 2026 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— Применение сборника позволяет оптимизировать расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений. Благодаря единым стандартам создаются равные условия для всех подрядчиков, что обеспечивает честную конкуренцию и стимулирует высокий уровень выполняемых работ. Это способствует развитию инфраструктуры, созданию комфортной и благоустроенной среды для жителей города. С начала года в сборник СН-2012 включено 68 новых стоимостных нормативов и 190 актуализировано, — отметила Мария Багреева.

Новые стоимостные нормативы Сборника будут использоваться для определения затрат, связанных с текущим ремонтом автоматизированных комплексов для мойки автобусов и электробусов, ограждением зоны производства работ на автомагистралях, обустройством спортивных площадок для спорткомплекса «Лужники», техническим обслуживанием искусственных водоемов и систем туманообразования на территории парка «Зарядье».

Утвержденными в Сборнике СН-2012 нормативами руководствуются около 2,5 тысячи московских заказчиков и коммерческих компаний при содержании и эксплуатации различных объектов городского хозяйства. Пополнение Сборника новыми стоимостными нормативами и пересчет в текущий уровень цен осуществляются ежеквартально.

