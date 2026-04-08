Сергей Собянин сообщил о приоритетных планах развития московского образования на 2026 год
8 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX сообщил о приоритетных планах развития московского образования на 2026 год.
Как отметил Сергей Собянин, приоритетные планы развития московского образования на 2026 год включают дальнейшее развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе.
По словам мэра, результаты сдачи ЕГЭ подтверждают, что качество знаний и конкурентоспособность учеников остаются на высоком уровне.