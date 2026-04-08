Собянин сообщил о приоритетных планах развития московского образования на 2026 год

8 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX сообщил о приоритетных планах развития московского образования на 2026 год.

Как отметил Сергей Собянин, приоритетные планы развития московского образования на 2026 год включают дальнейшее развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе.

— Москва — лидер мирового образования, — подчеркнул мэр. — Второй год подряд наш город единственный, где выпускник набрал максимальные 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ — это ученица школы № 1514 Надежда Яшмолкина.

По словам мэра, результаты сдачи ЕГЭ подтверждают, что качество знаний и конкурентоспособность учеников остаются на высоком уровне.