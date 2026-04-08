Музей Победы сохранит память о погибшей в зоне СВО журналистке

На вечное хранение в Музей Победы 8 апреля переданы личные вещи военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, трагически погибшей в Белгородской области. Они будут представлены в музейной экспозиции «СВО. Zащитники Отечества».

— Мы очень благодарны Музею Победы за то, что исполняется наша заветная мечта, чтобы память обо всех героях специальной военной операции и память о нашей дочери продолжала жить. Это очень важно. Мы надеемся, что придя в музей и узнав историю Анютки, увидев ее вещи, может, кто-то из ребят захочет повторить ее журналистский путь, задумается о своей жизни. И я надеюсь, что в их сердцах тоже зародится зерно доброты, храбрости и преданности, — сказала мама Анны Ольга Прокофьева.

Анна родилась 8 апреля 1989 года в Москве, окончила РУДН по специальности «Журналистика», свободно владела испанским языком, работала в редакции агентства «Россия сегодня». Занималась отправкой гуманитарной помощи в зону СВО, сдавала кровь для раненых бойцов. Первые шаги в качестве военного корреспондента сделала с добровольческой бригадой «Ветераны». Весной 2023 года Анна стала военным корреспондентом Первого канала и освещала события специальной военной операции.

На вечное хранение в музей на Поклонной горе были переданы шлем, бронежилет, мягкая игрушка-талисман и другие вещи Анны. В церемонии приняли участие родные и близкие журналистки, студенты факультета журналистики ИСИ, воспитанники Медиаакадемии Музея Победы и представители агентства «Юнпресс».

— В марте 2025 года автомобиль съемочной группы подорвался на украинской мине, когда журналисты направлялись на редакционное задание. 17 апреля 2025 года Владимир Путин посмертно наградил Анну Прокофьеву орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Ее имя внесено в информационную базу награжденных участников СВО и, в частности, в базу данных Музея Победы в экспозиции, посвященной героям СВО. Сегодня ей исполнилось бы 37 лет, — сказал заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

В завершение церемонии в Зале Единства Музея Победы состоялась встреча, посвященная памяти Анны Прокофьевой. Ее родные и близкие пообщались с начинающими журналистами, поделились воспоминаниями и рассказали о том, как складывался путь Анны в военной журналистике.