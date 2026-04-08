Москвичам пообещали скорое потепление

Волна холодов в Москве подойдет к концу уже на этих выходных. Когда погода в столице пойдет на лад, порталу MSK1.RU рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Под конец рабочей недели столичный регион заметет снегом — покров может достичь в высоту 1-2 сантиметра. Однако долго снег в Москве не пролежит. Потепление наступит на праздник Пасхи, 12 апреля, когда погоду в мегаполисе будет определять область повышенного атмосферного давления. Значительных осадков на выходных не предвидится, а температура в дневные часы преодолеет отметку плюс 10 градусов.

Погода в апреле, однако, будет далека от стабильной: вслед за волной потепления еще до конца месяца придет очередной период холодов. Правда, таких резких перепадов, какие наблюдались в начале апреля, больше не будет, без заморозков, уверяет Позднякова.

В то же время так называемых «черемуховых» холодов в мае, может, и не случится. По словам синоптика, с каждым годом май в Москве становится все теплее, поэтому столичные жители могут и не застать похолодания в последний весенний месяц.