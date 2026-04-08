Бабочки-крапивницы в Москве вышли из зимней спячки

В связи с наступлением тепла на зеленых территориях Москвы активизировались бабочки-крапивницы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Весной зеленые территории Москвы оживают. Бабочки-крапивницы одними из первых покидают зимние укрытия: дупла, щели в коре и сухую листву. Трудно не заметить их кирпично-красные крылья с яркими пятнами. Крапивницы начинают радовать горожан, когда воздух прогревается до плюс 10 градусов», – говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что иногда крапивницу ошибочно называют «шоколадницей» из-за окраса, но свое настоящее название бабочка получила благодаря вкусовым предпочтениям: ее гусеницы не боятся ожогов крапивы и питаются этим растением.