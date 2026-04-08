Музей Г.О.Р.А. анонсировал праздничную программу ко Дню космонавтики

Музей Г.О.Р.А. проведет 12 апреля праздничную программу, посвященную Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Музея Победы.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть выставочный образец спутника формата 6UXL CubeSat, созданного учеными и студентами МТУСИ. Аппарат запустили в космос в ноябре 2024 года. "На его борту установлены уникальные приборы для сбора информации, исследования радиосвязи и не только. Например, детектор галактических космических лучей для регистрации и прогнозирования опасных гелиогеофизических явлений в околоземном пространстве. Эти явления еще называют "космической погодой", - отметили в Музее Победы.

На главной сцене Музея Г.О.Р.А. покажут три документальных фильма о достижениях в космосе: "Сезон космической охоты", "Космические снайперы", "Звездный навигатор". Также в рамках мероприятия пройдут лекция об истории космонавтики и мастер-классы по сборке моделей компании "Звезда". Участники смогут собрать копии космической техники в масштабе 1:100 — ракету "Восток", самолеты и другие.

Кроме того, посетителям будет доступна выставка "Со звездами к звездам". Экспозицию посвятили создателям советской космонавтики, чей путь начинался на фронтах Великой Отечественной. Выставка представит фотографии летчиков-космонавтов, ученых и конструкторов.