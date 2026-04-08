Фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию сезона

Фонтаны на ВДНХ начали подготовку к открытию сезона.

Об этом в среду, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В рамках весенней уборки города промоем после зимы и подготовим к открытию 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее. Работы выполнит бригада коммунальных служб с привлечением спецтехники, — отметил он.

Фонтаны на ВДНХ представляют собой сложные архитектурно-художественные объекты с множеством декоративных элементов. Поэтому им важно обеспечить бережный уход и ручную очистку.

Для их очистки используется специальное биоразлагаемое моющее средство, которое наносят на поверхность с помощью щеток, а затем смывают водой под высоким давлением.

Специалисты промоют гранитную облицовку чаш фонтанов, декоративные бронзовые элементы, подводные фонари и другие детали сооружений.

Перед запуском также проверят техническое состояние фонтанов, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлические системы, насосное оборудование и струеобразующие элементы, говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Также ко Дню космонавтики промоют памятник Гагарину в Москве. Работы выполняют с использованием автовышки высотой около 50 метров и установки для мойки высокого давления. Перед началом работ будет проведена проверка памятника на наличие ржавчины или других повреждений.