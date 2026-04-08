Постепенное повышение температуры: какой будет погода в Москве на Пасху

В конце недели православные верующие отметят Пасху. Какой будет погода в Москве и области накануне праздника и в день Пасхи, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

По ее словам, в конце рабочей недели погода в столичном регионе начнет постепенно налаживаться. В четверг в столице и области возможны осадки в виде мокрого снега, но в пятницу их сменит дождь.

— Начнется постепенное повышение температуры. В субботу, 11 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночи еще будут холодными: в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, а по области — до минус 4 градусов, — сообщила синоптик.

Днем 11 апреля столбики термометров поднимутся до плюс 8–10 градусов в Москве и от 6 до 11 градусов тепла — по области. 12 апреля, в день Пасхи, на протяжении всех суток ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

— Ночью еще будет прохладно: по области ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в регионе температура повысится до 7–12 градусов тепла, а значит, в Москве мы ожидаем порядка плюс 10–12 градусов, — добавила собеседница «ВМ».

В таких условиях температура воздуха остается ниже климатической нормы на пару градусов.

— К норме она вернется только в понедельник, 13 апреля. Со следующей недели ожидается последовательное повышение температуры воздуха, — отметила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщал, что 9 и 10 апреля Москву и Центральную Россию и вовсе накроет метель, а столбики термометров опустятся примерно до минус 5–8 градусов.

По прогнозам специалистов, этой весной в России ожидается небывалое нашествие комаров и клещей. Их многочисленность связывают с холодной и снежной зимой. Стоит ли ждать массовой активности насекомых в скором времени и как защититься от них, узнала «Вечерняя Москва».