МЧС выпустило предупреждение в связи с непогодой в Москве 9 апреля

Москвичей предупредили о неблагоприятных погодных условиях в период с 8:00 до 21:00 9 апреля. По прогнозам синоптиков, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра до 16 метров в секунду.

Об этом сообщили в МЧС Москвы.

— Паркуйтесь в безопасных местах, на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, будьте внимательны, управляя автомобилем, не оставляйте детей без присмотра, — говорится в публикации.

7 апреля в Гидрометцентре России сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за снега и дождя, которые ожидаются в ближайшие несколько дней.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается аномально теплая погода. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, начало следующей недели в столичном регионе ознаменуется долгожданным потеплением вплоть до 15 градусов выше нуля. По его словам, такие температуры для апреля считаются обычными.