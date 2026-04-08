Собянин: началась проходка второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро

Проходка второго тоннеля началась на южном участке Троицкой линии метро — от станции «Новомосковская» до будущей станции «Сосенки».

Об этом в среду, 8 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— После запуска всей Троицкой линии у двух миллионов жителей появятся новые, более удобные и быстрые варианты поездок по городу. К тому же улучшится транспортная доступность Красной Пахры, где строится крупнейший в России кластер по производству аккумуляторных батарей, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

Собянин уточнил, что проходка будет частично осуществляться под руслом реки Сосенки и под Калужским шоссе. Максимальная глубина тоннеля составит 31 метр.

Ранее глава города рассказал, что в столице завершается строительство первого участка Рублево-Архангельской линии и станции «Народное Ополчение». Новые маршруты откроются для более чем 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово, Филевский Парк.

2 апреля Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершили строительство и благоустройство московского городского вокзала Славянский бульвар. Он объединил Арбатско-Покровскую линию метро, МЦД-1, поезда дальнего пригорода, аэроэкспресс в Шереметьево и 25 маршрутов наземного транспорта.